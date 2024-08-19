Çalışanlar dikkat! Mesai saatleri yeniden düzenleniyor! Haftalık çalışma saati 40'a mı düşüyor? İşte detaylar...

Çalışma hayatında önemli düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bu kapsamda mesai saatleri yeniden ele alınırken, esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi için de hazırlık yapılıyor. İşte detaylar...

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