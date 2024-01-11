11 Ocak 2024, Perşembe
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Büyüyen Türkiye’den kim, neden rahatsız? | ANALİZ
Tuzla Piyade Okulu'ndaki cunta heveslisi bazı subayların namaz kılan teğmenleri fişleyip irticacı ve Atatürk düşmanı olarak ilan etmesi. Riyad'daki süper kupa maçı öncesinde ve karşılaşmanın ertelenmesi sonrasında yaşananlar. Şehitlerimiz ve Gazze'deki soykırım için İstanbul'da yapılan yürüyüşte ortaya çıkan "Hilafet bayrağı" provokasyonu... Ve son olarak da Fatih Camii İmamı ve öğrencesinin bıçaklı saldırıya uğraması. İşte art arda yaşanan bu olaylar, birçok soru işareti bıraktı akıllarda. Peki bu provokatif saldırıların ardında ne var? Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Detaylar analiz haberimizde...