17 Temmuz 2024, Çarşamba
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Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Bosna Hersek Büyükelçisi Mirsada Colakovic ve Sırbistan Büyükelçisi Aca Jovanovic'i kabul etti. Başkan Erdoğan kendisine güven mektuplarını sunan büyükelçiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.