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Büyükçekmece’de bir araçta çıkan yangın 2 araca daha sıçradı: 3 araç kullanılamaz hale geldi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 17.04.2024 16:23
Büyükçekmece’de park halindeki bir araçta çıkan yangın 2 araca daha sıçrarken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 3 araç kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili polis ekipleri çok yönlü inceleme başlattı.
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3 araç kullanılamaz hale geldi
3 araç kullanılamaz hale geldi
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