Büyükçekmece’de bir araçta çıkan yangın 2 araca daha sıçradı: 3 araç kullanılamaz hale geldi

Büyükçekmece’de park halindeki bir araçta çıkan yangın 2 araca daha sıçrarken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. 3 araç kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili polis ekipleri çok yönlü inceleme başlattı.

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