Büyük Zafer’in 102. yılı! İşte İstanbul’daki kutlamalar

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Tüm yurtta kutlamalar olacak. Peki İstanbul'da hangi programlar var? A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ Vatan Caddesi'nden detayları aktardı.

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