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Büyük yıkım sonrası Adıyaman'da son durum ne?

A Haber
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Giriş: 21.02.2023 09:40
Adıyaman’da depremzedelere çorba ve sıcak yemek ikramı yapılıyor. Son durumu A Haber muhabiri Pınar Özenç o noktadan aktardı.
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