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Büyük Filistin mitingi! Gazze şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu

A Haber
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Giriş: 28.10.2023 16:29
Son dakika haberleri… Gazze’de yapılan katliama Ümmet’in sesi İstanbul’dan yükseliyor. Atatürk Havalimanı’nda yapılan Büyük Filistin mitinginde Gazze’de şehit düşenler için Kur’an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Gazze şehitleri için dua etti.
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