Büyük Filistin mitingi! Gazze şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu

Son dakika haberleri… Gazze’de yapılan katliama Ümmet’in sesi İstanbul’dan yükseliyor. Atatürk Havalimanı’nda yapılan Büyük Filistin mitinginde Gazze’de şehit düşenler için Kur’an-ı Kerim okundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Gazze şehitleri için dua etti.

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