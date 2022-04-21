21 Nisan 2022, Perşembe
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Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 7 personel de yaralandı. Patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ve yanarak sürüklenen otobüsün patlama anı sonrası görüntüleri ortaya çıktı.