Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik bombalı saldırıda 1 ceza infaz koruma memuru şehit oldu, 1'i ağır 7 personel de yaralandı. Patlamanın hemen ardından bölgede yeni çekilen görüntüler ve yanarak sürüklenen otobüsün patlama anı sonrası görüntüleri ortaya çıktı.