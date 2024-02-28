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Bursa'da suç örgütlerine "Kafes-46" operasyonu! 14 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.02.2024 01:26
Bursa'da 3 ayrı suç örgütüne yönelik "Kafes-46" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.8 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde olduğu, diğer 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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Bursa’da suç örgütlerine Kafes-46 operasyonu!
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