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Bursa’da bombalı saldırı! Şehit infaz koruma memuruna veda

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 13:18
Bursa’da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için Bursa Adliyesi'nde tören yapıldı. Düzenlenen törende Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir konuşma yaptı. Bakan Bozdağ, ““Hiçbir terör saldırısı Türkiye’yi kararlılığından geri adım attıramayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar inlerine girmeye ve yaptıklarının hesabını sormaya, terörü bitirmeye devam edeceğiz.” dedi. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Suer aktardı.
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