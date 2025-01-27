Bursa Nilüfer’de 4 büyüklüğünde deprem! Şükrü Ersoy A Haber’de değerlendirdi | SON DEPREMLER

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, Ersoy, “Bu depremler Türkiye’nin ne kadar aktif bir yer olduğunu bize gösteriyor. Bu büyüklükteki bir deprem yıkıcı olmayabilir ama çok hissedilir. Şu anda 30 tane 4 büyüklüğünde deprem olmuş gibi bir sarsıntı hissedilmiştir." dedi.

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