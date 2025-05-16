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Bursa meclis toplantısında gerginlik!

Bursa meclis toplantısında gerginlik!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 22:00
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısında tansiyon yükseldi. AK Parti ve CHP grubu arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Meclis üyeleri arasında çıkan sözlü atışmalar, yumruklaşmaya kadar vardı. Öte yandan CHP’li belediyelerle ilgili tepki çeken görüntüler de gelmeye devam ediyor. Maaşlarını alamayan işçilerden, pek çok ilçede oluşan çöp dağlarına kadar ardı ardına yaşanan skandallar, kamuoyunun tepkisini çekiyor.
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Bursa meclis toplantısında gerginlik!
Bursa meclis toplantısında gerginlik!
Bursa meclis toplantısında gerginlik!
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