Bursa meclis toplantısında gerginlik!

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı meclis toplantısında tansiyon yükseldi. AK Parti ve CHP grubu arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Meclis üyeleri arasında çıkan sözlü atışmalar, yumruklaşmaya kadar vardı. Öte yandan CHP’li belediyelerle ilgili tepki çeken görüntüler de gelmeye devam ediyor. Maaşlarını alamayan işçilerden, pek çok ilçede oluşan çöp dağlarına kadar ardı ardına yaşanan skandallar, kamuoyunun tepkisini çekiyor.

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