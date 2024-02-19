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Bursa Gemlik Şahinyurdu'nda 3,5 büyüklüğünde deprem oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 11:22
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Yalova, Balıkesir ve birçok çevre ilde hissedildi. Detayları bölgeden A Haber muhabiri Vedat Sezer aktarırken canlı yayına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç önemli değerlendirmelerde bulundu.
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