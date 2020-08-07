Bunun adı organize kötülük! İETT koronavirüs tehlikesini unuttu: 3 otobüs hattının seferlerini iptal etti

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden İETT’nin; nüfusun yoğun olduğu yerlerde otobüslerin seferlerini iptal ettiği öğrenildi. İETT’nin koronavirüs tehlikesinin devam etmesine rağmen 79M Kayaşehir-Mecidiyeköy, 79O Otogar-Mecidiyeköy ve MR12 Kazlıçeşme Marmaray-Vezneciler otobüs hattı seferlerini iptal ettiği ifade edildi. Vatandaşların; otobüs seferlerinin iptal etmesinden dolayı mağdur olduğu bildirildi.

OTOBÜSLER BAYRAMDA GARAJLARDA BEKLEDİ

İETT, pandemi sonrasının ilk bayramında yoğunluk oluşmaması için ek tedbirler aldığını açıklamasına rağmen birçok İETT garajında otobüs ve metrobüsün beklediği görüntülenmişti. İETT İkitelli Garajı'nda birçok otobüsün garajda beklediği sosyal medyada yer aldı.

İETT; SOSYAL MESAFENİN ÖNEMİNİ ANLATAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

İETT; 3 Ağustos 2020 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmî hesabından paylaşımda bulundu ve "Toplu ulaşımda maske ve mesafenin önemi" ifadelerini kullandı. İETT; söz konusu ifadenin altına otobüse binen yolcuların maskeli olması ve yolcuların arasında en az bir metre mesafenin bulunmasını gösteren grafik paylaştı.

KORONA BAŞLADIĞINDA 30 İETT HATTININ SEFERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

‪İstanbul Büyükşehir Belediyesi; koronavirüsün başladığı günlerde İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etmişti.

TRAMVAY VAGONLARI 8'DEN 4'E DÜŞÜRÜLDÜ, SEFER ARALIKLARI 10 DAKİKAYA ÇIKARILDI

Tramvay vagonlarının 8'den 4'e düşürülmesi, sefer aralarının önce 7 dakika, daha sonra 10 dakikaya çıkarılması tramvaylarda yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor.

"İSTANBUL'DA BİZİM YAPTIĞIMIZ OTOBÜS AZALTMA ORANI YÜZDE 20"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da otobüs azaltma oranı yüzde 20 olduğunu açıklamıştı.

Murat Ongun, bir özel televizyon kanalına açıklamada bulundu. Ongun, İstanbul'da toplu taşıma sefer sayısının azalma oranının yüzde 90 olduğunu belirterek, "İstanbul'da bizim yaptığımız otobüs azaltma oranı yüzde 20. Yani bizim normal hatlarda azalttığımız otobüs sayısı son derece az. Yüzde 90 diyorum, yüzde 20 diyorum. Yüzde 20'nin çoğu da şu anda kullanılmayan, kapalı olanlar yerlere giden hatlardır" iddiasında bulunmuştu.

Kenan Kıran/SABAH