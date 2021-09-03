03 Eylül 2021, Cuma
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Bülent Eczacıbaşı uyarılara aldırış etmedi: Silahlı adamlarıyla şantiye bastı!
Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum'da silahlı adamlarıyla komşu şantiyeyi basan Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve eşi Oya Eczacıbaşı'nı gündeme bomba gibi düştü. 'Özel arazi' uyarılarına aldırış etmeyen Eczacıbaşı, "Polise şikayet edeceğiz" uyarısı üzerine 'Et' yanıtını veriyor.