Bugün 11 Eylül’ün 20. Yıl dönümü! Dünyanın seyrinin değiştiği gün

11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de bulunan ikiz kulelere ve Pentagon’a terör saldırıları düzenlendi ve 2 bin 900’den fazla insan hayatını kaybetti. Çoğunluğu Suudi Arabistan ve Lübnan uyruklu olan 19 teröristin düzenlendiği saldırıların ardından ABD Afganistan’ı hedef aldı ve işgal etti. Aradan geçen 20 yıl sonra ABD Afganistan’dan çıktı ve Taliban dönemi başladı. Dünyanın seyrinin değiştiği o saldırıların ardından sonra neler yaşandı? 11 Eylül olayların perde arkasında neler vardı? 11 Eylül işgal girişiminin bahanesi miydi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vişne Korkmaz değerlendirdi.

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