11 Eylül 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bugün 11 Eylül’ün 20. Yıl dönümü! Dünyanın seyrinin değiştiği gün

Bugün 11 Eylül’ün 20. Yıl dönümü! Dünyanın seyrinin değiştiği gün

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2021 16:17
11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de bulunan ikiz kulelere ve Pentagon’a terör saldırıları düzenlendi ve 2 bin 900’den fazla insan hayatını kaybetti. Çoğunluğu Suudi Arabistan ve Lübnan uyruklu olan 19 teröristin düzenlendiği saldırıların ardından ABD Afganistan’ı hedef aldı ve işgal etti. Aradan geçen 20 yıl sonra ABD Afganistan’dan çıktı ve Taliban dönemi başladı. Dünyanın seyrinin değiştiği o saldırıların ardından sonra neler yaşandı? 11 Eylül olayların perde arkasında neler vardı? 11 Eylül işgal girişiminin bahanesi miydi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Haber Koordinatörü Orhan Sali, Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vişne Korkmaz değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Dünyanın seyrinin değiştiği gün
Dünyanın seyrinin değiştiği gün
Başkan Erdoğan, gençlere işte bu ayetle seslendi
Başkan Erdoğan, gençlere işte bu ayetle seslendi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kurtuluş Töreninde Türk kadınına saygısızlık
Kurtuluş Töreninde Türk kadınına saygısızlık
Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
Fahrettin Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
11 Eylül dünyada neleri değiştirdi?
Sınırın sıfır noktasında kritik toplantı
Sınırın sıfır noktasında kritik toplantı
Tsunami uyarısı! 5 ilçede risk büyük
Tsunami uyarısı! 5 ilçede risk büyük
e-Devlet’te bir önemli hizmet daha!
e-Devlet'te bir önemli hizmet daha!
Ankara’da teleferik isyanı!
Ankara’da teleferik isyanı!
İBB’den ekmek israfı!
İBB’den ekmek israfı!
Daha Fazla Video Göster