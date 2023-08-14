14 Ağustos 2023, Pazartesi
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Bu kadarına da pes! İyice zıvanadan çıktılar: Kocatepe Camii'nde sanat adı altında dini değerler ayaklar altına alındı
Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e saldırılar yapılırken Türkiye'deki skandal 'pes' dedirtti. Gerçek ismi bilinmeyen bir modelin Ankara Kocatepe Camii'nde verdiği rezil pozları sosyal medyada infiale sebep oldu. 'Zıtların büyüsü' temasıyla paylaşılan fotoğraflarda modelin kısa tişört giyerek eteğini yukarıya çektiği görüldü. Başörtüsü, takke ve tesbihleri de aksesuar olarak kullandı. Görüntüler büyük yankı uyandırırken Bilal Kısa adındaki sözde yönetmen gelen tepkileri ti'ye "Dinle şaka olmaz ama sanat ya sıkıntı yok." ifadeleriyle dini değerleri ayaklar altına aldı.