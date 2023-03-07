Brunei Sultanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan Ankara'da önemli kabul

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Brunei Darusselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı törenle karşıladı. Başkan Erdoğan, Brunei Sultanı'ndan önce Külliye'de Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'yi sarsan deprem felaketi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

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