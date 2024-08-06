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Bozulan gıdalar mide gribine yol açıyor! Mide gribi vakaları neden arttı?

Bozulan gıdalar mide gribine yol açıyor! Mide gribi vakaları neden arttı?

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 06.08.2024 09:13
Isınan havaların etkisiyle gıdalarda yaşanan bozulmalar mide gribi vakalarına neden oluyor. Uzmanlar risk grubunda bulunan hastaların hastanelere gitmelerini belirtiyor.
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Bozulan gıdalar mide gribine yol açıyor!
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