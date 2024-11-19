“Bordo Bereliler” kapılarını A Haber’e açtı! İşte Özel Kuvvetler karargahı

Terörle mücadelenin isimsiz kahramanları hem meskun mahalde hem de kırsalda önemli operasyonlara imza atıyor. Dünyanın en özel askerleri olarak nitelendirilen Bordo Bereliler kapılarını A Haber'e açtı. Hem operasyonlar ve eğitimler hem de olası yaralanmalara karşı sıhhiye müdahalesi ve tahliyeler nasıl yapılıyor? Sizler için görüntüledik. İşte o özel anlar...

Onlar "Bordo Bereliler", onlar zorlu operasyonların dünyadaki en özel gücü.

Gerek meskun mahalde gerekse kırsalda terörle mücadele operasyonlarının isimsiz kahramanları, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın özenle yetiştirdiği askerler.

Türkiye'nin en seçkin askerlerinin yani bordo berelilerin yer aldığı Özel Kuvvetler Komutanlığı kapılarını A Haber'e açtı.

1952 yılından bu yana Bordo Bereliler o kapının ardında birçok eğitime tabii tutuluyor, bizlerin mercek altına alacağı konu ise timlerdeki sıhhiye uzmanlarının çalışmaları ve eğitimleri.

ORDUNUN ÖZEL GÜCÜNE ÖZEL EĞİTİM

A Haber'e konuşan Komutan, "Merkezimizde Özel Kuvvetler tim personeline, tim sıhhiye uzmanlarına, muharip ve operasyonel sıhhiye personeline ve müşterek eğitimler kapsamında yabancı ülke personellerine muharebe alanında yaralıya müdahale sıhhiye eğitimleri verilmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin askerleri olan Bordo Bereliler meskun mahal operasyonlarında en ön safta yer alıyor.

Meskun mahal operasyonları "Bordo Bereliler"in en etkin olduğu operasyon türü, bu operasyonlar aynı zamanda da oldukça tehlikeli.

Meskun mahal operasyonlarında meydana gelebilecek olası yaralanmalar sonrası timlerdeki sıhhiye uzmanlarının hızlı müdahalesi tam anlamıyla hayat kurtarıyor.

Operasyon anı, öncesi ve sonrası tüm bu safhalar Bordo Bereliler tarafından sıfır hata prensibine göre uygulanıyor.

46 HAFTA SÜREN ZORLU EĞİTİM

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görev yapan askerlerden gönüllük esasına dayalı 46 haftalık zorlu eğitimle seçilen bu birlikler titiz operasyonların baş mimarı olarak dikkat çekiyor.

Özel Kuvvetler diğer bir adıyla Bordo Bereliler hem meskun mahalde hem de kırsal önemli operasyonlara imza atıyorlar. Bu operasyonlardan biri de yaralıların bölgeden tahliyesi.

Hendek operasyonları, Suriye ve Irak'taki terörle mücadele operasyonları "Bordo Bereliler"in etkin şekilde görev aldığı noktalar.

Operasyonlar esnasında gerçekleştirilen yaralı tahliyeleri de başlı başına bir operasyon niteliği taşıyor.

Helikopterler zaman zaman sepet sarkıtarak zaman zaman ise zorlu arazi şartlarına rağmen bir kol mesafesi yaklaşarak tahliyelerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde büyük rol oynuyor.

Personeller bir "Bordo Bereli"nin bilmesi gereken tüm fonksiyonları bünyesinde barındırıyor, ayrıca timlerdeki her personel kendi uzmanlık alanına ilişkin eğitimleri sürekli tekrarlıyor.

Sıhhiye uzmanları için oluşturulan simülasyon merkezi de rüştünü ispatlamış bir merkez olarak dikkat çekiyor.

Özel kuvvetler komutanlığında bulunan sıhhiye simülasyon merkezinde timlerde bulunan sıhhiye uzmanlarına operasyon bölgelerindeki yaralanmalara karşı nasıl müdahale edecekleri noktasında eğitimler veriliyor.

Operasyon bölgelerinde yaşanabilecek birçok farklı durum bu merkezdeki imkanlarla tatbik ediliyor.

Bu kapsamda yerli ve milli imkanlar da "Bordo Bereliler"in emrine sunulmuş durumda.

Her alanda olduğu gibi sıhhiye uzmanlarının kullandığı ürünlerde de yerli ve milli imkanlardan faydalanılıyor. İşte onlardan bir tanesi ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen şok cihazı aktif bir şekilde operasyon bölgelerinde kullanılmakta.

Özel yetenekleriyle teröristlerin kökünü kazıyan Bordo Bereliler olası yaralanmalara müdahale noktasında da sahadaki duruma has aksiyonlar alıyor.

"Ülkem, bayrağım, onurum" parolasıyla mücadelesini dur durak bilmeden sürdüren Bordo Bereliler bağrından koptuğu aziz Türk milletinin gurur olmaya devam ediyor.