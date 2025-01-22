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Bolu’daki yangın faciasında skandal! AFAD ekiplerinden para istemişler

Bolu'daki yangın faciasında skandal! AFAD ekiplerinden para istemişler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.01.2025 22:49
Türkiye, Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciası ile derinden sarsıldı. 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yanan otelin karşısında kayak yapanlar tepki toplarken yeni bir skandalı daha A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Gül yaptığı açıklamada, 24 saat boyunca yanan otele müdahale eden AFAD ekiplerinin dinlenmek için bölgedeki bir başka otele gittiğini ve oradaki yetkililerin AFAD ekibinden para talep ettiğini söyledi.
Bolu’daki yangın faciasında skandal! AFAD ekiplerinden para istemişler
Bolu’daki yangın faciasında skandal! AFAD ekiplerinden para istemişler
Bolu'daki yangın faciasında skandal! AFAD ekiplerinden para istemişler
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