Bolu’daki yangın faciasında skandal! AFAD ekiplerinden para istemişler

Türkiye, Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciası ile derinden sarsıldı. 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yanan otelin karşısında kayak yapanlar tepki toplarken yeni bir skandalı daha A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Gül yaptığı açıklamada, 24 saat boyunca yanan otele müdahale eden AFAD ekiplerinin dinlenmek için bölgedeki bir başka otele gittiğini ve oradaki yetkililerin AFAD ekibinden para talep ettiğini söyledi.