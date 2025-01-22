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Bolu’daki yangın faciasında AFAD ekiplerinden para istediler iddiası

Bolu'daki yangın faciasında "AFAD ekiplerinden para istediler" iddiası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.01.2025 22:49
Güncelleme:23.01.2025 01:55
Türkiye, Bolu Kartalkaya’da bulunan, geceliği 32 bin liraya kadar çıkan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciası ile derinden sarsıldı. 238 kişinin konakladığı otelde yangın nedeniyle 79 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yanan otelin karşısında kayak yapanlar tepki toplarken yeni bir skandal daha iddia edildi. Konuya ilişkin ise A Haber muhabiri Yusuf Gül AFAD ekiplerinin dinlenmek için bölgedeki bir başka otele gittiğini ve oradaki yetkililerin AFAD ekibinden para istediklerini iddia edildiğini söyledi.
Bolu’daki yangın faciasında AFAD ekiplerinden para istediler iddiası
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