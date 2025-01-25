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Bolu yangın faciasında tutuklu sayısı 9 oldu

Bolu yangın faciasında tutuklu sayısı 9 oldu

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.01.2025 11:10
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden otel sahibi Halit Ergül ve damadı olan şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı. Bugün sabah saatlerinde gelen haberler birlikte toplam tutuklu sayısı 9 oldu. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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Bolu yangın faciasında tutuklu sayısı 9 oldu
Yangın faciasında tutuklu sayısı 9 oldu
Yangın faciasında tutuklu sayısı 9 oldu
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