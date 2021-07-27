Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a A Haber canlı yayınında sert tepki: Kendi beceriksizliğini bu şekilde kapatmayı düşünüyor!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki çeken bir öneri ile gündeme geldi. Özcan, yabancı uyrukluların su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine on kat zam yapılacağını söyledi. Bolu Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Uğur Akbay, A Haber canlı yayınında Özcan'a sert eleştirilerde bulundu. Akbay, "Bu söylemleri şov amaçlı yaptığını düşünüyorum. Akla ziyan. Bu yaklaşımı insanlık dışı. Kendi beceriksizliğini bu şekilde kapatmayı düşünüyor!" ifadelerini kullandı.

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