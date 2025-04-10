10 Nisan 2025, Perşembe
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Bölge halkı Başkan Erdoğan - DEM görüşmesini bekliyor! A Haber mikrofon uzattı
Başkan Erdoğan bugün DEM Parti heyeti ile görüşecek. Bu görüşme Doğu ve Güney Doğu'da nasıl yorumlanıyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Diyarbakır'da Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu'na sordu. Ensarioğlu, "Artık o kötü günler geride kalacaktır." dedi.