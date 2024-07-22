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Bölge ateş çemberi: Yemen- İsrail savaşı alevleniyor! AK Partili Yayman A Haber'de: Yemen'i Hatay'da ayırmak mümkün değil!

Bölge ateş çemberi: Yemen- İsrail savaşı alevleniyor! AK Partili Yayman A Haber'de: Yemen'i Hatay'da ayırmak mümkün değil!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.07.2024 23:16
Güncelleme:22.07.2024 23:23
Ortadoğu'da ekim ayından beri devam eden savaşta geçtiğimiz günlerde Husiler İHA ve balistik füzelerle İsrail’in başkenti Tel Aviv’i vurdu. Saldırının ardından İsrail savaş uçaklarının, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'nı bombaladı. Son zamanlarda yaşananlar ise savaşta yeni bir cephe açıldığını gözler önüne serdi. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman İsrail- Yemen savaşı ve Türkiye'nin Yemen ile arasında ki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yayman açıklamalarında "Yemen'i Hatay'dan ayırmak mümkün değil, 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğunun yönetimi altındaydı." ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye meselesine dikkat çeken Yayman “Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil. Mesele güçlü Türkiye meselesidir.” İfadesine açıklamalarında yer verdi.
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