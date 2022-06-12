12 Haziran 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Boğaziçi Üniversitesi'nde skandallar bitmiyor! Profesörler üniversiteye ait evrakları gasp etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta içinde Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli yerleşkesindeki, Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılışını yaptı. Açılış törenin düzenlendiği saatlerde profesör ünvanlı 4 akademisyenin üniversitenin ana kampüsündeki Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nü basarak, çok sayıda evrakı gasp ettiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.