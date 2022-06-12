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Boğaziçi Üniversitesi'nde skandallar bitmiyor! Profesörler üniversiteye ait evrakları gasp etti

A Haber
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Giriş: 12.06.2022 09:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta içinde Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli yerleşkesindeki, Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılışını yaptı. Açılış törenin düzenlendiği saatlerde profesör ünvanlı 4 akademisyenin üniversitenin ana kampüsündeki Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nü basarak, çok sayıda evrakı gasp ettiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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