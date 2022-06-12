Boğaziçi Üniversitesi'nde skandallar bitmiyor! Profesörler üniversiteye ait evrakları gasp etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hafta içinde Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli yerleşkesindeki, Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası'nın açılışını yaptı. Açılış törenin düzenlendiği saatlerde profesör ünvanlı 4 akademisyenin üniversitenin ana kampüsündeki Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nü basarak, çok sayıda evrakı gasp ettiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

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