Boğaziçi provokasyonunda rektörlüğe işgal girişimi

Terör örgütlerinin açıkça desteklediği Boğaziçi provokasyonunda flaş gelişme yaşandı. Rektörlük binasını ablukaya alan terör sempatizanları, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına rağmen provokasyona devam etti. Polise ve devlete küfürler yağdıran terör sempatizanı grup ve güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.