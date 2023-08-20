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Birleşmiş Milletler neden KKTC'de gerilimi tırmandırdı?

A Haber
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Giriş: 20.08.2023 16:51
BM'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'Ndeki yol çalışmasını engelleme çabası gerginliğe yol açmış, tarafları karşı karşıya getirmişti. BM'nin bu tavrına Ankara'dan da tepkiler geldi. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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