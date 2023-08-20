20 Ağustos 2023, Pazar
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Birleşmiş Milletler neden KKTC'de gerilimi tırmandırdı?
BM'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'Ndeki yol çalışmasını engelleme çabası gerginliğe yol açmış, tarafları karşı karşıya getirmişti. BM'nin bu tavrına Ankara'dan da tepkiler geldi. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.