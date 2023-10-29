29 Ekim 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Birleşmiş Milletler işlevsiz hale nasıl getirildi? Batı dünyasının Gazze çıkmazı | ANALİZ
Batı'nın Filistin - İsrail sorununda çifte standart uygulaması, katil İsrail'in orantısız şiddetine karşı hala devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik sergilenen tavır, Filistin'den esirgeniyor. Hal böyle olunca da işgalci İsrail'in katliamına maruz kalan Filistinliler, çığlıklarını duymayanlara "İnsanlık nerede?", "Onur nerede?" diye soruyor.