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Birleşmiş Milletler işlevsiz hale nasıl getirildi? Batı dünyasının Gazze çıkmazı | ANALİZ

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Giriş: 29.10.2023 09:04
Batı'nın Filistin - İsrail sorununda çifte standart uygulaması, katil İsrail'in orantısız şiddetine karşı hala devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik sergilenen tavır, Filistin'den esirgeniyor. Hal böyle olunca da işgalci İsrail'in katliamına maruz kalan Filistinliler, çığlıklarını duymayanlara "İnsanlık nerede?", "Onur nerede?" diye soruyor.
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