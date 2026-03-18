Bir milletin varoluş destanı: Çanakkale

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, tarihin akışını değiştiren o şanlı direnişin perde arkası A Haber ekranlarında aralandı. Savaş Tarihi Uzmanı Doç. Dr. Barış Borlat, Çanakkale’nin sadece bir savunma değil, aynı zamanda muazzam bir strateji harikası olduğunun altını çizdi. Boğazın serin sularına dökülen düşman zırhlılarından Çimenlik Kalesi’nin alevlerine kadar uzanan bu destansı mücadele, Osmanlı’nın B planından Mehmetçiğin sarsılmaz iradesine kadar pek çok çarpıcı detayla yeniden gün yüzüne çıktı.