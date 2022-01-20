Bir İETT klasiği! Dumanlar içinde kalan İETT otobüsü vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

İstanbul'da CHP'li İBB yönetiminin görevi devraldığı günden beri İETT otobüsleri konusunda yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor. Sefer sayılarının azlığı yanında bakımsızlıktan dökülen otobüslerin çoğu ya yolda kalıyor ya da yanıyor. Vatandaş her ne kadar bu durumdan şikayetçi olsa da belediye tarafı bu konuda sessizliğini koruyor. İstanbul'da klasikleşen bir görüntü bu akşam yine kameralara yansıdı. Uzunçayır'da dumanlar içinde kalan bir İETT otobüsü vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. İşte o anlar...