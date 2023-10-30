Bir doktor en zor anları! Yaralı bebeği güldürdü, kendi ağladı

Gazze'de bir ambulansta kayda geçen görüntüler izleyenlerin yüreğini dağladı. İsrail'in hava saldırılarından yaralı olarak kurtarılan üç aylık bebeği kucağına alan bir doktor, önce bebeğin acılarını unutturmak için onu güldürdü, daha sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladı.

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