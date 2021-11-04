06 Kasım 2021, Cumartesi
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BioNTech açısında 3.doz ne zaman? Hatırlatma aşısı ne zaman yapılacak? Kimler üçüncü doz BioNTech olabilecek?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu'ndan BioNTech'te üçüncü doz hatırlatma aşısına başlanması kararı çıktı. Karar doğrultusunda üçüncü doz aşılama bugün başlıyor. Peki kimler üçüncü doz bıontech aşısı olabilecek? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu tüm ayrıntıları aktardı.