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Binaların dış kaplaması nasıl olmalı? Dış cephe kaplama nasıl yapılır?

Binaların dış kaplaması nasıl olmalı? Dış cephe kaplama nasıl yapılır?

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.01.2025 13:17
Bolu'da dış cephesi yanan otelden sonra binaların dış kaplaması nasıl olmalı sorusu akıllara geldi. Peki hangi malzeme kullanılmalı? Hangi ahşap tercih edilmeli? Cevapları A Haber muhabiri Selman Kutlu konuğu olan Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Tiryaki verdi.
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Binaların dış kaplaması nasıl olmalı? Dış cephe kaplama nasıl yapılır?
Dış cephe kaplama nasıl yapılır?
Dış cephe kaplama nasıl yapılır?
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