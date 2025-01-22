22 Ocak 2025, Çarşamba
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Binaların dış kaplaması nasıl olmalı? Dış cephe kaplama nasıl yapılır?
Bolu'da dış cephesi yanan otelden sonra binaların dış kaplaması nasıl olmalı sorusu akıllara geldi. Peki hangi malzeme kullanılmalı? Hangi ahşap tercih edilmeli? Cevapları A Haber muhabiri Selman Kutlu konuğu olan Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Tiryaki verdi.