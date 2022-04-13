13 Nisan 2022, Çarşamba
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüs müjdesi! Hastalık yapma potansiyelini büyük oranda kaybetti
2019'dan beri dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının sonu beklenirken Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den sevindirici haber geldi. Koronavirüs hakkında açıklama yapan Özlü, "Hastalık yapma potansiyelini büyük oranda kaybetti." ifadelerine yer verdi.