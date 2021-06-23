Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar! Aşı yaş sınırı değişti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Fahrettin Koca Delta varyantının Türkiye'de görüldüğü illeri tek tek açıklarken bu iller konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca aşılama konusunda yaş sınırının 18 yaşa indirildiğini belirten Bakan Koca randevuların açılacağını günü de duyurdu. Bilim Kurulu üyeleri ise toplantı sonrasında koronavirüs aşılarının yan etkilerini tek tek açıklarken bu yan etkilerin kalıcı olup olmadığını da paylaştı. TURKOVAC aşısı hakkında da açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal aşının ne zaman uygulanacağına yönelik de bilgi verdi. Bakan Fahrettin Koca İstanbul ve Ankara'daki vaka sayılarına yönelik de bilgi verirken Ankara'da vakaların İstanbul'u geçtiğini ifade etti. İşte tüm detaylar... .