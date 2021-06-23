23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar! Aşı yaş sınırı değişti

Bilim Kurulu sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar! Aşı yaş sınırı değişti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2021 20:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik Bilim Kurulu toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Fahrettin Koca Delta varyantının Türkiye'de görüldüğü illeri tek tek açıklarken bu iller konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca aşılama konusunda yaş sınırının 18 yaşa indirildiğini belirten Bakan Koca randevuların açılacağını günü de duyurdu. Bilim Kurulu üyeleri ise toplantı sonrasında koronavirüs aşılarının yan etkilerini tek tek açıklarken bu yan etkilerin kalıcı olup olmadığını da paylaştı. TURKOVAC aşısı hakkında da açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Serhat Ünal aşının ne zaman uygulanacağına yönelik de bilgi verdi. Bakan Fahrettin Koca İstanbul ve Ankara'daki vaka sayılarına yönelik de bilgi verirken Ankara'da vakaların İstanbul'u geçtiğini ifade etti. İşte tüm detaylar... .
Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar! Aşı yaş sınırı değişti
Fahrettin Koca'dan flaş açıklamalar! Aşı yaş sınırı değişti
18 yaş üstüne aşı müjdesi!
18 yaş üstüne aşı müjdesi!
Delta Varyantı Türkiye'de hangi illerde var? Bakan Koca açıkladı!
Delta Varyantı Türkiye'de hangi illerde var? Bakan Koca açıkladı!
4 PKK’lı daha Habur’da güvenlik güçlerine teslim oldu
4 PKK’lı daha Habur’da güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Afganistan açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Afganistan açıklaması
Firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
Firari FETÖ'cü Ankara'da yakalandı
CHP'nin içinde yok edilen 40 milyon TL nerede?
CHP'nin içinde yok edilen 40 milyon TL nerede?
İstifa yasağı 1 Temmuz'da bitiyor
İstifa yasağı 1 Temmuz'da bitiyor
Adaları çöp sardı! Büyükada'da çöp krizi
Adaları çöp sardı! Büyükada'da çöp krizi
Milli İHA'lar artık daha güçlü!
Milli İHA'lar artık daha güçlü!
Külliye'de Yüskek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Külliye'de Yüskek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Tunç Soyer'e 'Deniz suyu projesi' tepkisi!
Tunç Soyer'e 'Deniz suyu projesi' tepkisi!
Daha Fazla Video Göster