Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Aralık tarihi itibariyle Türkiye'de Kovid-19 aşılamalarına başlanacağını ve ilk olarak sağlık personellerinin aşılanacağını duyurmuştu. Peki nasıl bir strateji izlenecek? Kimlere aşı yapılacak? Yerli aşı çalışmalarında son durum ne? Yerli Kovid-19 aşısı ne zaman piyasaya çıkacak? Tüm bu soruların yanıtı A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün aşı gündemiyle toplanıyor. Toplantıya ilişkin detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan canlı yayında aktardı.

Toplantı saat 17'de başlayacak ve video konferans yöntemiyle yapılacak. Toplantının ana gündemi Çin'den ve Almanya'dan gelecek aşılar... Bu ay içerisinden Çin'den gelmesi beklenen 20 milyon doz aşının uygulanmasına 11 Aralık tarihi itibariyle başlanacağı duyuruldu.

Yerli Kovid-19 aşısının ise nisan ayında piyasada olması planlanıyor.

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