Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yeni tavsiye kararları alınacak mı? Gündem mutasyon ve aşı

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de yapılacak. Gündemde mutasyon ve aşı var. Peki yeni tavsiye kararları alınacak mı? Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak. A Haber muhabiri Ece Altuğ, konuyla ilgili detayları canlı yayında aktardı.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde yapılacak toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak

GÜNDEMDE MUTASYON VE AŞI VAR

Bilim Kurulu, koronavirüsün Avrupa'da değişime uğramasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için atılacak adımlar ele alınacak.

Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla ele alınacak. Bir kez daha aşılama takvimi gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

SON 24 SAATTE 19 BİN 650 YENİ VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 yeni vaka, 3 bin 192 yeni hasta tespit edildi, 259 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 34 bin 492 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

"AKTİF VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı" ifadelerini kullandı.