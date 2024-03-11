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Biden’a Gazze tepkisi: Sen diktatörsün, soykırımcı Joe!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 09:55
Katil İsrail'e sunduğu destek nedeniyle tepkilerin odağında olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, seçim konuşmasında yine protesto edildi. Kürsünün önüne gelen bir Amerikalı, Biden'ın yüzüne "Sen diktatörsün, soykırımcı Joe." diye haykırdı.
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Sen diktatörsün, soykırımcı Joe!
"Sen diktatörsün, soykırımcı Joe!
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