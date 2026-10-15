Beykoz'da sağanak sonrası köprünün duvarları çöktü! Yol trafiğe kapatıldı
İstanbul'un Beykoz ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Tokatköy Mahallesi'ndeki Çamlıbahçe Deresi üzerinde bulunan köprünün yan duvarları çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemleri alırken yol trafiğe kapatıldı. Köprü üzerinde park halindeki bazı araçlar demir bariyerlere yaslanırken yağışla birlikte dereye taşınan çamurlu su, suyun rengini kahverengiye çevirdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.