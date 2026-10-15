İstanbul Ayazağa'da sel araçları sürükledi, yolları yıktı! Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli sağanağın ardından Ayazağa'da selin yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sel sularının sürüklediği otomobil ve motosikletler birbirine çarparken demir korkuluklar yıkıldı, kaldırımlar parçalandı ve iş yerlerini su bastı. Bir esnaf, motosikletinin 500 metreden fazla sürüklendiğini anlattı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, İstanbul'da rekor yağışın vurduğu Ayazağa'dan son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.