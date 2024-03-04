Beyaz et fiyatları neden artıyor? Tavuk eti fiyatlarını kimler manipüle ediyor?

Son dönemde beyaz et fiyatlarında artış yaşanıyor. Peki bunun nedeni de, fiyatlar üzerinden manipülasyon mu yapılıyor? Sorunun cevabını Çanakkale'de bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan tarım ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Sibel Tan verdi.

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