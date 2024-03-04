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Beyaz et fiyatları neden artıyor? Tavuk eti fiyatlarını kimler manipüle ediyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 12:44
Güncelleme:04.03.2024 12:46
Son dönemde beyaz et fiyatlarında artış yaşanıyor. Peki bunun nedeni de, fiyatlar üzerinden manipülasyon mu yapılıyor? Sorunun cevabını Çanakkale'de bulunan A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan tarım ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Sibel Tan verdi.
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