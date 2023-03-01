01 Mart 2023, Çarşamba
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Betondaki ölüm tuzağı! Kalitesiz beton oranı Türkiye'de yüzde 26, İstanbul'da yüzde 40
Hazır beton taşıyan kamyonlardan alınan numunelerin analizine göre, Türkiye genelinde betonun yaklaşık dörtte biri standardın altında. Kalitesiz betonun nasıl anlaşılır? Merak edilen sorunun cevabını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan Bağcılar Belediyesi Riskli Yapı Şefi İnşaat Mühendisi Mehmet Uygun verdi.