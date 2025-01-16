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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 23:57
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı hakimliğe sevk edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı hakimliğe sevk edildi
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