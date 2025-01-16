17 Ocak 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 31 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.