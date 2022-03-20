Benzin ve mazot fiyatlarına ’tavan fiyat’ uygulaması mı geliyor?

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz Türkiye'de artan petrol fiyatlarına ilişkin "tavan fiyat" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayiz, EPDK'nın toplantısına ilişkin detayları paylaşırken, akaryakıt fiyatlarında yükselişin petrol şirketlerinin fazla karıyla bağlantılı olduğunu vurguladı. Tayiz "Yüzde 30'luk oranlardan bahsediliyor. Tavan fiyat uygulaması önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Eğer olursa fiyatlar biraz daha aşağıya çekilebilir" ifadelerini kullandı.