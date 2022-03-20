20 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Benzin ve mazot fiyatlarına 'tavan fiyat' uygulaması mı geliyor?

Benzin ve mazot fiyatlarına 'tavan fiyat' uygulaması mı geliyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2022 22:26
A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz Türkiye'de artan petrol fiyatlarına ilişkin "tavan fiyat" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tayiz, EPDK'nın toplantısına ilişkin detayları paylaşırken, akaryakıt fiyatlarında yükselişin petrol şirketlerinin fazla karıyla bağlantılı olduğunu vurguladı. Tayiz "Yüzde 30'luk oranlardan bahsediliyor. Tavan fiyat uygulaması önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Eğer olursa fiyatlar biraz daha aşağıya çekilebilir" ifadelerini kullandı.
Benzin ve mazot fiyatlarına ’tavan fiyat’ uygulaması mı geliyor?
Benzin ve mazot fiyatlarına 'tavan fiyat' uygulaması mı geliyor?
Gizli oyunun parçası olabilir
Gizli oyunun parçası olabilir
İşte Türk Yıldızları’ndan Çanakkale Köprüsü!
İşte Türk Yıldızları'ndan Çanakkale Köprüsü!
1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi
1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girdi
A Haber Rusya’nın vurduğu Kiev’de sivillerin bölgesinde
A Haber Rusya'nın vurduğu Kiev'de sivillerin bölgesinde
Bakan Nebati: Türk Lirası’na güven arttı
Bakan Nebati: Türk Lirası'na güven arttı
Yerli otomobil TOGG nefes kesti
Yerli otomobil TOGG nefes kesti
Doğu Akdeniz’e kimler karşı çıktı?
Doğu Akdeniz'e kimler karşı çıktı?
İşte o sancağın hikayesi
İşte o sancağın hikayesi
Rusya neden hipersonik füze kullanıyor?
Rusya neden hipersonik füze kullanıyor?
’’Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın’’
''Taraflar temel konularda anlaşmaya yakın''
Diplomasi satrancında lider ülke Türkiye
Diplomasi satrancında lider ülke Türkiye
Daha Fazla Video Göster