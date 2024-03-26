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Belçika’da Türkler PKK’nın hedefinde! Fotoğrafları ve adresleri sosyal medyadan paylaşıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2024 15:20
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türk vatandaşlarına ait iş yeri dernek ve evlere saldırıyor. Öte yandan Türklerin fotoğrafları ve adresleri sosyal medyadan paylaşıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
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