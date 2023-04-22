22 Nisan 2023, Cumartesi
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"Bedava" vaadin sonu!
7'li koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farkla gerisinde kalınca gerçek dışı vaatlerinde adeta vites yükseltti. Daha önce belediye başkanlığı karşısında Şanlıurfalı çiftçilere, bedava elektrik vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, kendi yönetimlerinde bulunan belediyelerde neden böyle bir icraat yapmadıkları sorusunu yanıtsız bırakmıştı. Seçime kısa bir süre kala yeniden bu vaadini piyasaya süren Kılıçdaroğlu'nun, güneş enerjisinin hiçbir altyapı katkısı olmadan sadece kendi kendine enerji ürettiğini sandığı ortaya çıktı.