25 Nisan 2022, Pazartesi
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'de flaş açıklamalar
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Sonuçlanan Gezi davasına ilişkin konuşan Mustafa Destici "Gezi'den kaos planı çıkardılar. Amaç hükümeti düşürmekti ve bu çok net ve açık ortadaydı." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin de bilgi veren Destici 6'lı muhalefet masasına ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yaptı.