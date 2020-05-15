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BBP Genel Başkanı Destici'den CHP uyarı

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Giriş: 15.05.2020 00:18
Güncelleme:15.05.2020 00:26
A Haber canlı yayınına bağlanan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kurulan partilere milletvekili vererek grup kurmalarına yardımcı olacağına dair açıklamaları hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun politikasını değerlendiren Destici, "Kemal Kılıçdaroğlu, bunun daha sonra seçim işbirliğine dönüşeceğini ve diğer partilerin CHP'nin politikalarına mahkum olacağını gördü." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni kurulan partilere milletvekili vererek grup kurmalarına yardımcı olacağına dair açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

2018 seçimlerini hatırlatan ve CHP'nin o dönem İYİ Parti ile böyle bir ilişki içerisine girdiğini hatırlatan Destici, "Kemal Kılıçdaroğlu, bunun daha sonra seçim işbirliğine dönüşeceğini ve diğer partilerin CHP'nin politikalarına mahkum olacağını gördü. Elbette bu politikaların içinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP de var." dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN SERBEST BIRAKILMASINI DA İSTEDİLER

Son günlerde yaşanan CHP-HDP ve İYİ Parti arasındaki tartışmalarla ilgili de konuşan Destici, "Millet İttifakı'nın ortağı siyasi partilerden HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğuna dair hiçbir açıklama duyamazken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da serbest bırakılıp seçim çalışması yürütmesini de istemişlerdi." ifadelerini kullandı.

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